В Ленобласти родители тяжелобольных детей могут позвонить на горячую линию

В Ленинградской области запустили горячую линию для родителей тяжелобольных детей. В таких случаях лечение семьи оплатить не могут, либо не находят способа излечения больного. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональный Комитет по здравоохранению.

Обратиться к специалистам на горячей линии могут родители, у которых возникли трудности с получением или оплатой лекарств, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых обследований. Могут быть случаи, когда сложности случаются с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения.

Служба носит название «Верное направление». Она поможет проверить возможность получения помощи от властей, собрать необходимые документы для обращения в благотворительные фонды. Обращаться в эту службу могут только законные представители ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 октября в Пушкине открылась «Аллея ангелов», расположенная в Буферном парке. Деревья высадили в память о детях, которые не смогли пережить тяжелые онкологические болезни.