По делу о гибели человека под БТР арестовали главного реконструктора Петербурга

По делу о гибели человека под БТР арестовали главного реконструктора Петербурга
ЧП произошло в районе Гатчинского в ноябре прошлого года. Фото: pixabay

В Петербурге арестовали главного реконструктора города, соучредителя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко.

Бараненко подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека. Следствие продвигается долго, трагедия случилась в конце прошлого года. Примечательно, что Бараненко даже связывался с семьёй погибшего. Об этом сообщает 78.ru.

ЧП произошло в районе Гатчинского в ноябре прошлого года. Там проводилось шоу с военной техникой в честь дня сына бизнесмена Аркадия Скорова. В результате погиб один человек. За рулём БТР находился Бараненко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошла автомобильная авария с участием иномарки и тягачом с БТР. Это случилось вечером 23 июня у поворота на поселок Победа.

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