Прием витаминов В6 и В12 связан с высоким риском рака легких у человека

Прием витаминов В6 и В12 связан с высоким риском рака легких у человека
Мужчины, которые употребляют эти витаминные добавки, имеют почти в два раза больше шансов заболеть раком. Фото: pixabay

Некоторые из витаминов группы B могут увеличить риск развития рака легких. Об этом заявили ученые. Однако, эти витамины хорошо влияют на работу кишечника, состояние кожи. Также они положительно отражаются на эмоциональном здоровье, укрепляют иммунитет.

Так, по словам специалистов, курящие имеют большую вероятность заболеть онкологией при приеме больших доз B6 и B12. Мужчины, которые употребляют эти витаминные добавки, имеют почти в два раза больше шансов заболеть раком. Курильщики — в три или четыре раза. Об этом сообщает «Медиапоток».

Лучше заменить витаминные добавки едой, богатой B6 и B12. Это — мясо, птица и рыба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дефицит витамина В12 в организме приводит к нарушению развития красных кровяных телец. Эксперты назвали основные симптомы нехватки витамина.

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Прием витаминов В6 и В12 связан с высоким риском рака легких у человека
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