Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда

Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия долгое время пытается решить вопрос компенсаций всем пережившим блокаду. Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал настоящей несправедливостью нежелание Германии выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. Он добавил, что ФРГ согласилась компенсировать ущерб только пережившим блокаду евреям — как жертвам холокоста.

Лавров отметил, что в качестве компенсации они предложили отремонтировать больницу в Северной столице. Также они основали центр встреч ветеранов. Глава МИД все же напомнил, что тогда страдали все, вне зависимости от национальности: русские, евреи, татары, грузины, армянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров обратил внимание на то, что Россия долгое время пытается решить вопрос компенсаций всем пережившим блокаду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России планируют реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут автоматически получать российское гражданство.

блокада ленинграда Германия компенсация мид сергей лавров


 

Новости партнеров
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда
Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62
В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких ...
Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой
Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя
Прием витаминов В6 и В12 связан с высоким риском рака легких у человека
В Калининградской области c 18 октября вводится доступ в ТРЦ по QR-коду
Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт ...