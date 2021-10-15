Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия долгое время пытается решить вопрос компенсаций всем пережившим блокаду. Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия долгое время пытается решить вопрос компенсаций всем пережившим блокаду. Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров назвал настоящей несправедливостью нежелание Германии выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. Он добавил, что ФРГ согласилась компенсировать ущерб только пережившим блокаду евреям — как жертвам холокоста.

Лавров отметил, что в качестве компенсации они предложили отремонтировать больницу в Северной столице. Также они основали центр встреч ветеранов. Глава МИД все же напомнил, что тогда страдали все, вне зависимости от национальности: русские, евреи, татары, грузины, армянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров обратил внимание на то, что Россия долгое время пытается решить вопрос компенсаций всем пережившим блокаду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России планируют реализовать инициативу, согласно которой дети от смешанных браков будут автоматически получать российское гражданство.