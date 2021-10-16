В субботу Пулково работает без отмен и задержек

В субботу Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В субботу, 16 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее в Пулково задержали четыре авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты в Анталью, Хельсинки, также воздушные судна вылетели с опозданием в Пермь и Ургенч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 октября в петербургском аэропорту с вылетом задержали семь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа.

авиарейсы аэропорт пулково


 

Новости партнеров
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу Пулково работает без отмен и задержек
Проценко назвал три способа, которые спасут от заражения COVID-19
Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
Боррель выразил соболезнования близким убитого британского парламентария
Лавров осудил отказ Германии платить компенсации всем блокадникам Ленинграда
Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62
В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких ...
Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой