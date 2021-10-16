В Красногвардейском районе ночью сгорели две иномарки

Ранним утром 16 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 03:40. На улице Ковалевская у дома 20 вспыхнули два легковых автомобиля.

В двух рядом стоящих автомобилях марок Toyota и Renault сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:16 мск.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кронштадтском районе Петербурга неделю назад горела часть корабля.