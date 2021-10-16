Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Фото: Pixabay

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Фото: Pixabay

В Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Дорожный инцидент случился вечером 15 октября на 388-м километре автодороги «Астрахань-Махачкала». По предварительным данным, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева.