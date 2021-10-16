Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — четыре балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, набережной Обводного канала, Невском проспекте, 8-9 линии В.О., Среднем проспекте В.О., Большом проспекте П.С., Большой Пушкарской улице.

Кроме того, затор наблюдается на проспекте Испытателей, Парашютной улице, проспекте Просвещения, проспекте Энгельса. В Красногвардейском районе — на Индустриальном проспекте и шоссе Революции, в Невском — на проспекте Большевиков. На юге небольшая пробка на Московском шоссе, проспекте Стачек и проспекте Славы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.