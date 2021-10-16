В Калининском районе неизвестный жестоко избил местного жителя

В Калининском районе неизвестный жестоко избил местного жителя
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемого в нападении на местного жители. Неизвестный избил и отобрал у пострадавшего сумку с обувью.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию обратился 39-летний мужчина и рассказал о том, что у дома 28 по улице Демьяна Бедного неизвестный, избив руками, открыто похитил у него сумку с обувью, после чего с места происшествия скрылся.

Потерпевший после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). У дома 26 корп. 1 по улице Демьяна Бедного задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной.

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