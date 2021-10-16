В воскресенье в Петербурге ожидается до +7 градусов и дожди

В воскресенье в Петербурге ожидается до +7 градусов и дожди
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 17 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Выпадут осадки в виде дождя.

Ветер ожидается западный умеренный, местами порывы будут достигать до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров в течение дня будут показывать +5…+7 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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