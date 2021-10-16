От коронавируса умер двойник Петра I актер Андрей Булгаков

От коронавируса умер двойник Петра I актер Андрей Булгаков
В больнице скончался известный актер Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков. Фото: "ВКонтакте/Виктория Булгакова"

В Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции в больнице скончался известный актер Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков в возрасте 63 лет. Об этом пишет его супруга на своей странице «ВКонтакте».

Вчера ушел из жизни известный артист Андрей Булгаков. На своей странице в социальной сети его супруга написала прощальные слова, в которых искренне выразила свою скорбь. Кроме того, она написала, что более подробная информация о прощании с артистом появится в понедельник на ее странице «ВКонтакте». Также женщина извинилась, что не может ответить всем сейчас.

«Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной… Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», — написала Виктория Булгакова.

Андрей Булгаков хорошо знаком по образу Петра I, в котором он выступал. Часто артист вместе с супругой, которая перевоплощалась в Екатерину II, делали счастливыми туристов и местных жителей на общегородских праздниках, а также участвовали в фотосессиях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 октября скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время аварии в 1986 году. Мужчина скончался в возрасте 84 лет

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