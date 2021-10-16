В результате столкновения грузовика и автобусов в Нижнем Новгороде пострадало 24 человека

В результате столкновения грузовика и автобусов в Нижнем Новгороде пострадало 24 человека
В Нижнем Новгороде произошло столкновение грузовика и двух автобусов, в результате чего, по последним данным, пострадало 24 человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошло столкновение грузовика и двух автобусов, в результате чего, по последним данным, пострадало 24 человека. Пятеро из пострадавших госпитализированы, остальные доставлены на осмотр в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона утверждала, что пострадало 18 человек.

На настоящий момент известно о 24 пострадавших в ДТП, которое случилось сегодня днем в Московском районе Нижнего Новгорода по улице Мирошникова в районе дома № 7. Предварительно, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ.

Прокуратура по случившемуся происшествию проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что семья туристов была найдена в сауне отеля Албании мертвыми. Все произошло в селе Керрет неподалеку от города Дуррес.

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