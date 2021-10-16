Двое пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде находятся в тяжелом состоянии
В результате столкновения "Газели" и двух автобусов в Нижнем Новгороде пострадало 24 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате столкновения «Газели» и двух автобусов в Нижнем Новгороде пострадало 24 человека, из которых госпитализированы три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Трое госпитализированы, шесть человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек продолжают обследование в приемном отделении. Из числа госпитализированных двое — в тяжелом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Днем в субботу по улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе произошло столкновение двух автобусов и грузового автомобиля, который не уступил дорогу. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до обновленной информации МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона утверждала, что пострадало 18 человек.

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