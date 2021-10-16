В Кудрово более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест

В Кудрово полицейские разняли две группы автомобилистов, которые устроили конфликт из-за парковочных мест.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел сегодня в 19 часов на парковке у дома 1 по Ленинградской улице. Местные жители вызвали полицию из-за крупного конфликта между 20 автомобилистами. Все произошло из-за спора за парковочные места.

К месту происшествия оперативно прибыли патрульные наряды полиции. Стражи порядка забрали в отдел девятерых наиболее агрессивных участников потасовки. После проведения разбирательства их привлекли к административной ответственности.

В полиции отметили, что в результате конфликта никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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