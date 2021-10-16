В Кудрово более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест

В Кудрово более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кудрово полицейские разняли две группы автомобилистов, которые устроили конфликт из-за парковочных мест.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел сегодня в 19 часов на парковке у дома 1 по Ленинградской улице. Местные жители вызвали полицию из-за крупного конфликта между 20 автомобилистами. Все произошло из-за спора за парковочные места.

К месту происшествия оперативно прибыли патрульные наряды полиции. Стражи порядка забрали в отдел девятерых наиболее агрессивных участников потасовки. После проведения разбирательства их привлекли к административной ответственности.

В полиции отметили, что в результате конфликта никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новом Петергофе Росгвардия применила огнестрельное оружие при задержании.

конфликт на парковке кудрово потасовка


 

Новости партнеров
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово более 20 человек устроили потасовку из-за парковочных мест
В Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию о вакцинации
Ребенок пострадал в жестком ДТП с самосвалами и «Патриотом» на КАД
Средняя цена новых автомобилей в России превысила 2 миллиона рублей
Россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно
Спасатели предупредили о мокром снеге в Ленобласти с 17 по 19 октября
Иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода
Финляндия ввела двойное ПЦР-тестирования для въезжающих туристов