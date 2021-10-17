Тренер Исмаилова заявил о намерении спортсмена завершить карьеру

О своем решении боец смешанных единоборств сообщит в течение пары дней, сообщает «RT».

Брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамзан рассказал, что спортсмен, вероятно, намерен на этом этапе завершить карьеру. Напомним, 16 октября бой на турнире AMC Fight Nights 104 в Красной поляне в Сочи закончился нокаутом Исмаилова в третьем раунде. Победителем боя признан Владимир Минеев.

По сообщению «Матч», накануне боя Исмаилов переболел коронавирусом, но решил, что обязан выйти на этот бой.

Отмечается, что в первый раз на ринге Минеев и Исмаилов встретились 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Тогда бой закончился ничьей. Таким образом, на счету Минеева 26 побед и одна ничья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, российский боец MMA Владимир Минеев победил в поединке с Магомедом Исмаиловым и защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе.