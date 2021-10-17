В Приозерском районе нашли окровавленного рабочего с раной на голове

В Приозерском районе нашли окровавленного рабочего с раной на голове
Обстоятельтсва гибели 58-летнего украинца выясняются. Фото: Baltphoto

Мужчина лежал на бетоне и досках, сообщает 78.ru.

В Приозерском районе Ленинградской области обнаружено тело рабочего в крови. Труп нашли 16 октября этого года в садовом товариществе «Сосновские озёра-3». Мужчина лежал на бетоне, ноги его были на досках, говорится в сообщении. Лицо было в крови, на затылке зияла большая рана.

Сообщается, что погибший оказался 58-летним украинцем по имени Валерий. Мужчина проживал в Ровенской области. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства смерти рабочего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции в Ленинградской области. Выстрел совершил товарищ инспектора во время охоты, мужчина стрелял в гуся.

погиб рабочий украинец


 

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