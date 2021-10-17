СКА уступил казахстанскому «Барысу» в серии буллитов

СКА уступил казахстанскому &#171;Барысу&#187; в серии буллитов
На встрече, которая состоялась в Петербурге, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 хоккейная команда СКА уступила "Барысу". Фото: twitter.com/hcska

На встрече, которая состоялась в Петербурге, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 хоккейная команда СКА уступила «Барысу».

В «Ледовом дворце» гости Петербурга одержали победу в серии буллитов, в то время как основное время встречи закончилось со счетом 3:3. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Никита Михайлис, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка.

На протяжении всей встречи казахстанский «Барыс» дважды вел в счете, но СКА удавалось нагонять. В овертайме победителя так и не удалось выявить, зато в серии штрафных бросков победу забрать противники смогли.

У СКА это уже второе поражение подряд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА. Соглашение было подписано с командой КХЛ.

барыс кхл новости СПб Россия ска хоккей


 

Новости партнеров
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА уступил казахстанскому «Барысу» в серии буллитов
Netflix оценил прибыль от «Игры в кальмара» в $900 миллионов
Сосед предполагаемого насильника с Индустриального рассказал о последнем скандале
С 25 октября до весны вход в Екатерининский парк будет бесплатным
Молодую женщину, выпавшую из окна Елизаветинской больницы, не удалось спасти
Следком РФ наградил актеров сериала «Улицы разбитых фонарей» памятным ...
Милонов считает, что незамужние россиянки нуждаются в защите от «турецких ...
Заброшенный мусором балкон полыхал на Пражской