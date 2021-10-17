СКА уступил казахстанскому «Барысу» в серии буллитов

На встрече, которая состоялась в Петербурге, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 хоккейная команда СКА уступила "Барысу". Фото: twitter.com/hcska

На встрече, которая состоялась в Петербурге, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 хоккейная команда СКА уступила "Барысу". Фото: twitter.com/hcska

На встрече, которая состоялась в Петербурге, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3 хоккейная команда СКА уступила «Барысу».

В «Ледовом дворце» гости Петербурга одержали победу в серии буллитов, в то время как основное время встречи закончилось со счетом 3:3. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Никита Михайлис, который в этой встрече набрал 2 (1+1) очка.

На протяжении всей встречи казахстанский «Барыс» дважды вел в счете, но СКА удавалось нагонять. В овертайме победителя так и не удалось выявить, зато в серии штрафных бросков победу забрать противники смогли.

У СКА это уже второе поражение подряд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА. Соглашение было подписано с командой КХЛ.