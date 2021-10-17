На 94 году жизни умер выдающийся абстракционист Акилле Перилли

Он был одним из авторов выставки в защиту абстрактного искусства, которая проходила в Эрмитаже в Петербурге. Об этом сообщает агентство ANSA.

Выставка-манифест арт-объединения «Форма 1» в защиту абстрактного искусства проходила во многих городах мира, включая Петербург. В здании Генерального штаба Государственного Эрмитажа были представлены 35 полотен работы мастера итальянского абстракционизма Акилле Перилли.

Сообщение о смерти 94-летнего художника поступило 17 октября. Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что с уходом Перилли мир искусства потерял «художника невозможной и иррациональной геометрии».

Перилли уроженец Рима, закончил филологический факультет столичного университета. Его преподавателем был историк искусств Лионелло Вентури, который выступал руководителем работы Перилли о метафизике живописи Джорджо де Кирико. Известно, художник интересовался русским авангардом. Его работы представлены в частных и государственных коллекциях.

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