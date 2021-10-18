Неработающий мужчина ударил в живот ножом свою благоверную

Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что ранил свою супругу. Фото: Baltphoto

Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что ранил свою супругу. Фото: Baltphoto

Инцидент произошел на фоне распития спиртных напитков. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 17 октября, в 05:26 в дежурную часть поступило сообщение от гражданина, что он нанес жене ножевое ранение. Инцидент произошел на месте проживания супружеской пары по адресу: улица Краснопутиловская, дом 64.

Полиция прибыла на место 06:00 и установила, что около 05:15 неработающий мужчина 1994 года рождения ударил ножом в живот жену 1998 года рождения. Женщина получила колото-резанную проникающую рану брюшной стенки и в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Городскую больницу №26.

Муж потерпевшей не был ранее судим. Поицейские УМВД России по Московскому району задержали мужчину «по горячим следам», нож был изъят. Возбуждено уголовное дело по п.з ч.2 ст.111 УК РФ.

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