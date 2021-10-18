Неработающий мужчина ударил в живот ножом свою благоверную

Неработающий мужчина ударил в живот ножом свою благоверную
Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что ранил свою супругу. Фото: Baltphoto

Инцидент произошел на фоне распития спиртных напитков. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 17 октября, в 05:26 в дежурную часть поступило сообщение от гражданина, что он нанес жене ножевое ранение. Инцидент произошел на месте проживания супружеской пары по адресу: улица Краснопутиловская, дом 64.

Полиция прибыла на место 06:00 и установила, что около 05:15 неработающий мужчина 1994 года рождения ударил ножом в живот жену 1998 года рождения. Женщина получила колото-резанную проникающую рану брюшной стенки и в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Городскую больницу №26.

Муж потерпевшей не был ранее судим. Поицейские УМВД России по Московскому району задержали мужчину «по горячим следам», нож был изъят. Возбуждено уголовное дело по п.з ч.2 ст.111 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в поселке Сарс Пермского края школьник открыл стрельбу в образовательном учреждении. Пострадавших нет.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти краснопутиловская улица московский район ножевое ранение уголовное дело


 

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