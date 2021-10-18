Суд прекратил уголовное дело после смерти рабочего на стройке на Асафьева

Суд прекратил уголовное дело после смерти рабочего на стройке на Асафьева
Суд прекратил уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Льва Никитина, который обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Трагедия случилась 8 августа. Никитин, являясь руководителем отдела слаботочных систем ООО «Первая Газовая Компания», небрежно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей при строительстве спорткомпекса на улице Асафьева, 10, в результате чего наступила смерть рабочего.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судом города, один из сотрудников, выполняющих разборку строительных лесов, упал с высоты 8,5 метров, так как не был обеспечен всем необходимым снаряжением. Травмы оказались несовместимы с жизнью, рабочий погиб на месте происшествия.

Потерпевшей было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела. Никитин компенсировал моральный вред.

Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Никитина прекратил в связи с примирением с потерпевшей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий сорвался с крыши дома на Елизарова и погиб.

новости СПб объединенная пресс-служба судов стройка


 

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