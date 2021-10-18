В России зафиксирован новый максимум по числу заражений

В России зафиксирован новый максимум по числу заражений
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 325 человек, что стало максимальным показателем за все время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 18 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 027 012 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 998 случаях, за все время пандемии скончались 224 310 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как не заразиться ковидом.

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