Журналисты, активисты, волонтеры, депутаты: стали известны члены жюри премии «Город действия»

Журналисты, активисты, волонтеры, депутаты: стали известны члены жюри премии &#171;Город действия&#187;
Голосование продлится до 27 октября. Фото: Мойка78

Жюри премии «Город действия», организованной интернет-изданием «Мойка78», приступило к работе. Мероприятие проводится уже в пятый раз, и перед экспертами стоит непростая задача.

Организаторы премии получили сотни заявок на участие в конкурсе, а членам экспертного жюри придется выбрать всего три лучших проекта в трех категориях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург» и «Мой квартал».

Непосредственному выбору победителей предшествует рабочая встреча, на которой члены жюри утвердят критерии оценки и обсудят возможность создания нескольких подноминаций. Примечательно, что в этот раз участвовать в отборе лучших проектов будут люди из самых разных сфер. Так, в состав экспертной комиссии вошли:

  • Вадим Радвилович — арт-директор «Галереи 153»
  • Кирилл Базылев — арт-директор «Галереи 153»
  • Елена Давыдкина — создатель информационной площадки «Форумчанин» и основатель Школы правозащиты «Вправе!»
  • Дарья Зарина — активистка, борющаяся за права дольщиков в Петербурге и Ленобласти
  • Алексей Тульнев — учредитель и директор АНО «ЛенЗдравКлоун», больничный клоун, а также руководитель Молодежного волонтерского объединения «Ангелы Добра»
  • Ксения Лаврова — муниципальный депутат МО «Владимирский округ»
  • Александра Калюжина — руководитель отдела рекламы и продаж интернет-издания «МК в Питере»
  • Дарья Санжеева — журналистка интернет-издания «Мойка78».

Голосование за лучшие проекты продлится до 27 октября. Выберут победителей и вручат награды на следующий день — 28 октября. Генеральным спонсором проекта выступает Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером является сервис доставки еды «Достаевский».

«Северо-Западный банк ПАО Сбербанк поддерживает многие значимые для города проекты. Совместно с нашими клиентами и партнерами мы занимаемся озеленением городских территорий, восстанавливаем природные и культурные объекты, финансируем модернизацию производств с целью снижения вредных выбросов. И мы решили оказать поддержку премии «Город действия», задача которой как раз и заключается в том, чтобы обратить внимание аудитории на вопросы экологии и социальной сферы, помочь инициаторам позитивных перемен найти единомышленников», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

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