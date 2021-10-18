Журналисты, активисты, волонтеры, депутаты: стали известны члены жюри премии «Город действия»

Жюри премии «Город действия», организованной интернет-изданием «Мойка78», приступило к работе. Мероприятие проводится уже в пятый раз, и перед экспертами стоит непростая задача.
Организаторы премии получили сотни заявок на участие в конкурсе, а членам экспертного жюри придется выбрать всего три лучших проекта в трех категориях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург» и «Мой квартал».
Непосредственному выбору победителей предшествует рабочая встреча, на которой члены жюри утвердят критерии оценки и обсудят возможность создания нескольких подноминаций. Примечательно, что в этот раз участвовать в отборе лучших проектов будут люди из самых разных сфер. Так, в состав экспертной комиссии вошли:
- Вадим Радвилович — арт-директор «Галереи 153»
- Кирилл Базылев — арт-директор «Галереи 153»
- Елена Давыдкина — создатель информационной площадки «Форумчанин» и основатель Школы правозащиты «Вправе!»
- Дарья Зарина — активистка, борющаяся за права дольщиков в Петербурге и Ленобласти
- Алексей Тульнев — учредитель и директор АНО «ЛенЗдравКлоун», больничный клоун, а также руководитель Молодежного волонтерского объединения «Ангелы Добра»
- Ксения Лаврова — муниципальный депутат МО «Владимирский округ»
- Александра Калюжина — руководитель отдела рекламы и продаж интернет-издания «МК в Питере»
- Дарья Санжеева — журналистка интернет-издания «Мойка78».
Голосование за лучшие проекты продлится до 27 октября. Выберут победителей и вручат награды на следующий день — 28 октября. Генеральным спонсором проекта выступает Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером является сервис доставки еды «Достаевский».
«Северо-Западный банк ПАО Сбербанк поддерживает многие значимые для города проекты. Совместно с нашими клиентами и партнерами мы занимаемся озеленением городских территорий, восстанавливаем природные и культурные объекты, финансируем модернизацию производств с целью снижения вредных выбросов. И мы решили оказать поддержку премии «Город действия», задача которой как раз и заключается в том, чтобы обратить внимание аудитории на вопросы экологии и социальной сферы, помочь инициаторам позитивных перемен найти единомышленников», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.