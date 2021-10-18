Журналисты, активисты, волонтеры, депутаты: стали известны члены жюри премии «Город действия»

Жюри премии «Город действия», организованной интернет-изданием «Мойка78», приступило к работе. Мероприятие проводится уже в пятый раз, и перед экспертами стоит непростая задача.

Организаторы премии получили сотни заявок на участие в конкурсе, а членам экспертного жюри придется выбрать всего три лучших проекта в трех категориях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург» и «Мой квартал».

Непосредственному выбору победителей предшествует рабочая встреча, на которой члены жюри утвердят критерии оценки и обсудят возможность создания нескольких подноминаций. Примечательно, что в этот раз участвовать в отборе лучших проектов будут люди из самых разных сфер. Так, в состав экспертной комиссии вошли:

Вадим Радвилович — арт-директор «Галереи 153»

Кирилл Базылев — арт-директор «Галереи 153»

Елена Давыдкина — создатель информационной площадки «Форумчанин» и основатель Школы правозащиты «Вправе!»

Дарья Зарина — активистка, борющаяся за права дольщиков в Петербурге и Ленобласти

Алексей Тульнев — учредитель и директор АНО «ЛенЗдравКлоун», больничный клоун, а также руководитель Молодежного волонтерского объединения «Ангелы Добра»

Ксения Лаврова — муниципальный депутат МО «Владимирский округ»

Александра Калюжина — руководитель отдела рекламы и продаж интернет-издания «МК в Питере»

Дарья Санжеева — журналистка интернет-издания «Мойка78».

Голосование за лучшие проекты продлится до 27 октября. Выберут победителей и вручат награды на следующий день — 28 октября. Генеральным спонсором проекта выступает Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером является сервис доставки еды «Достаевский».