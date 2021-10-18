Грядут глобальные события: что принесет знакам зодиака неделя с 18 по 24 октября

Неделя сложится хорошо и будет полна приятных новостей. Фото: pixabay.com

Неделя сложится хорошо и будет полна приятных новостей. Фото: pixabay.com

Астролог заверила, что большая часть проблем позади. Осталось лишь разобраться с текущими и незавершенными делами.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что с 18 по 24 октября 2021 года самое время заняться карьерой и завершить начатые дела. Она уверяет, что все плохое остается позади, а впереди каждого ждет круговорот событий. Это отличное время открыть или закрыть бизнес, уйти с надоевшей работы и даже найти свою любовь. Также Любимова отмечает, что грядут какие-то глобальные события, но о каких переменах идет речь – станет известно ближе к середине недели, пишет Дни.ру.

Овен

Овнам стоит научиться контролировать свои эмоции – только в таком случае они смогут быть максимально продуктивными и успешными на этой неделе. Представители знака зодиака смогут добиться всего, если только будут сохранять выдержку и вспомнят о своих сильных сторонах.

Телец

У представителей знака зодиака ожидается развязка в глубоко личном деле. Астролог советует не делиться подробностями с окружающими и постараться не унывать. На работе Тельцов могут ожидать приятные сюрпризы.

Близнецы

Близнецов может ждать конец дружбы с кем-то или же отношений. Прощание принесет облегчение и подарит возможность новых встреч. Зато у представителей знака зодиака все отлично сложится в творчестве, спорте и общении с близкими.

Рак

Представители знака зодиака получат весть, которую так долго ждали. Возможно, речь о важном документе или новости, касающейся работы, бизнеса, учебы. Период неопределенности наконец закончится. В семье может появиться новый источник дохода.

Лев

Для Львов внезапно откроются новые двери и возможности. Неделя отлично подойдет для кардинальных перемен – смены работы, вида деятельности, переезда.

Дева

Девы смогут обогатиться – вполне возможно, что получат прибыль от ценных бумаг или деньги от государства. Вся неделя у представителей знака зодиака будет связана с финансами – новости должны быть приятными.

Весы

Неделя будет складываться удачно для того, чтобы реализовать свои идеи, а вот в личной жизни вероятны проблемы, к которым стоит быть готовыми заранее.

Скорпион

Представителям знака зодиака рекомендуют полюбить себя и научиться отстаивать свои интересы. Также именно на этой неделе важно никуда не опаздывать – иначе можно, например, пропустить новость о повышении на работе.

Стрелец

Неделя для Стрельцов будет полна ярких впечатлений и радостных событий. Ждите встречу со второй половинкой, побед и отличных новостей.

Козерог

У Козерогов наконец разрешатся некоторые вопросы, связанные с домом и семьей. Есть вероятность, что итоги представителей знака зодиака расстроят, но хотя бы закончится период неопределённости. Те Козероги, которые ищут работу, получат обнадеживающие вести.

Водолей

Чтобы все сложилось наилучшим образом, придется выйти из зоны комфорта. Водолеям как никогда важно полагаться на свою интуицию.

Рыбы

И вновь речь пойдет про финансы – Рыбы должны получить новости о своих доходах. Те планы, о которых вы умалчиваете, вполне возможно начнут воплощаться в жизнь. Будьте внимательны и пользуйтесь возможностями, которые вам предоставляет жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астрологи рассказали, в какие дни недели рождаются самые страстные люди.