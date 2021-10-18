Россияне определили профессии, которые должны пройти вакцинацию независимо от своего желания

Согласно опросу, 23% соотечественников считают, вакцинация обязательна для всех, невзирая на профессию. 30% респондентов настаивают на добровольном порядке. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Согласно опросу, 23% соотечественников считают, вакцинация обязательна для всех, невзирая на профессию. 30% респондентов настаивают на добровольном порядке. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Это преподаватели, медики и работники сферы услуг. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. В том, что сотрудники медучреждений должны привиться в обязательном порядке уверены 16% сограждан. 13% выразили мнение, что это правило распространяется на весь обслуживающий персонал.

10% считает, что вакцинация обязательно условие для госслужащих и 9% — для учителей, продавцов – 5%, сотрудников общепитов – 4%. По 2% набрали следующие профессии: воспитатели, сотрудники полиции, водители общественного транспорта и социальные работники. Далее следуют рабочие пищевых производств, строители, курьеры, фармацевты, пожарные, артисты и др.

23% соотечественников считают, вакцинация обязательна для всех, невзирая на профессию. 30% респондентов настаивают на добровольном порядке.

Отмечается, что опрос проводился среди 1,6 тысяч россиян в период с 11 по 14 октября этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, больше всего довольны своей зарплатой ИТ-специалисты, директора и медики. Меньше всего рады ежемесячному доходу – секретари.