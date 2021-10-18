Во Всеволожске после наезда на инспектора ГИБДД задержали водителя квадроцикла

Во Всеволожском районе задержали мужчину, который нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент случился в ночь на 11 октября во Всеволожске. Наряд ДПС остановил для проверки квадроцикл под управлением неизвестного мужчины. На требования предъявить документы, водитель столкнул сотрудника полиции и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемого задержали у дома 14 по улице Хошимина. Им оказался 25-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Полиция начала проверку.