Директор рассказала о шестикласснике, устроившем стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе. Фото: Pixabay

Шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе. Фото: Pixabay

Директор Сарсинской школы Галина Зайцева рассказала, что школьник, который устроил стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился.

Она отметила, что ребенок не вызвал подозрений.

«Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина», — приводит словам директора РИА «Новости».

По данным регионального ГУ МВД, шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Ученика задержали. В результате инцидента пострадал один школьник, он получил ссадины. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сарсинской школе имени Макарова развернулась трагедия, но никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал «360». Стали известны новые подробности стрельбы в селе Сарс Октябрьского района Пермского края.