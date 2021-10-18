На Госуслугах разрешат регистрацию детям в возрасте 14 лет

На Госуслугах разрешат регистрацию детям в возрасте 14 лет
Есть только упрощённая схема, по которой дети могут создать лишь аккаунт, привязанный к родительскому. Фото: сайт госуслуг

На портале Госуслуг разрешат регистрацию детям.

С инициативой выступили в Минцифры. Министр Максут Шадаев заявил, что регистрацию на сайте для детей, у которых нет ещё паспорта, планируют ввести до конца 2022 года. Сейчас зарегистрироваться на Госуслугах без паспорта нельзя. Есть только упрощённая схема, по которой дети могут создать лишь аккаунт, привязанный к родительскому, сообщает РБК.

На данный момент на портале Госуслуг зарегистрированы 80 миллионов жителей России. Глава Минцифры добавил, что введение регистрации для детей до 14 лет связана с тем, что у ведомства «очень много» ориентированных на них сервисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у силовых структур есть доступ к паспортным данным и фотографиям россиян, загруженным на сайт «Госуслуги», отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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