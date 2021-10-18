Мать школьника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала о сыне

Мать школьника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, Елена, назвала своего сына спокойным и уравновешенным.

Также женщина рассказала о его конфликте с одноклассницей.

«Говорил, что его эта девочка достала. Бить ее нельзя, ничего нельзя, а ей, типа, все можно, издеваться надо мной, и что мне с ней делать. Я говорю, бить девочку нельзя, терпи. Но чтобы до такой степени все дошло. Я не знаю, как объяснить», — приводит ее слова телеканал «360».

По ее словам, перед тем, как пойти в школу, мальчик очень рано проснулся. Женщина также рассказала, что в рюкзаке подростка не было видно ружья, и предположила, что он заранее достал оружие из сейфа.

По данным регионального ГУ МВД, шестиклассник выстрелил из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Ученика задержали. В результате инцидента пострадал один школьник, он получил ссадины. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сарсинской школе имени Макарова развернулась трагедия, но никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал «360». Стали известны новые подробности стрельбы в селе Сарс Октябрьского района Пермского края.