Петербуржца арестовали за оскорбление судебного пристава

Выборгский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя за оскорбление судебного пристава.

«14 октября в помещении Выборгского районного отдела судебных приставов, в общественном месте, грубой нецензурной бранью оскорблял судебного пристава-исполнителя, находящуюся при исполнении служебных обязанностей, в присутствии посторонних граждан, на неоднократные законные требования прекратить совершение противоправных действий не реагировал», — сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина вину не признал. По его словам, он не выражался нецензурной бранью, а только повысил голос, так как «находился в возбужденном эмоциональном состоянии, обусловленным тем, что исполнительное производство, по его мнению, было прекращено без законных на то оснований».

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ранее судимый житель Петербурга напал на сотрудников полиции прямо в участке. Арестованный мужчина сначала ударил ногой одного полицейского, а затем схватил за горло другого сотрудника полиции.