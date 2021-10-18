После гибели петербургского киберспортсмена возбуждено уголовное дело

В Тосненском районе по факту гибели 23-летнего петербургского киберспортсмена возбуждено уголовное дело.
В воскресенье, 17 октября, в городе Никольское в Ленобласти при загадочных обстоятельствах обнаружили петербургского киберспортсмена Алексея Малышева. Пострадавший лежал в крови возле гаражей на Зеленой улице.
Молодого человека госпитализировали с телесными повреждениями. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в СК по региону.
На месте происшествия работают следователи. Расследование дела продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава направления PolyCyber Политеха Максим Паньков прокомментировал странную смерть молодого петербургского киберспортсмена Алексея Малышева.