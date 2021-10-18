Спасатели потушили квартирный пожар на Пулковском шоссе

Спасатели потушили квартирный пожар на Пулковском шоссе
Пожар потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Вечером 18 октября в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:46 мск. На Пулковском шоссе, 65, в четырехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 19:31 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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