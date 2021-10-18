В Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима
Масочный режим в транспорте. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Власти Петербурга поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства. Соответствующие поручение адресовали исполнительным органам власти Северной столицы. Контроль усилят за соблюдением масочного режима жителями города, организациями, индивидуальными предпринимателями и пассажирами общественного транспорта.

Также исполнительным органам власти нужно представить губернатору Александру Беглов план-график, по которому будут проводиться проверки.

Особое поручение дали администрациям районов Петербурга. Они должны следить за соблюдением масочного режима на территории своих районов, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с середины ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а с декабря — заведений общественного питания.

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