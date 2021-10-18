Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Правительство, согласно поручению Путина, должно представить предложения по этому вопросу до 1 ноября. Фото: сайт Президента России

Правительство, согласно поручению Путина, должно представить предложения по этому вопросу до 1 ноября. Фото: сайт Президента России

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность введения единовременной выплаты в 1 миллион рублей за третьего и последующего ребенка на Дальнем Востоке.

Об этом говорится в списке поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства предложил единоразово выплачивать по 1 миллиону рублей семьям, в которых родился третий ребенок или последующий. Выплату назначат при условии, что рождение ребенка будет зарегистрировано в органах записи гражданского состоянии в Дальневосточном федеральном округе.

Полученную выплату можно будет направить на приобретение жилья на Дальнем Востоке, либо оплату расходов на его строительство.

Правительство, согласно поручению Путина, должно представить предложения по этому вопросу до 1 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям.