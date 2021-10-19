В России за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 33 740 человека.

Об этом стало известно сегодня, 19 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 060 752 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 015 случаях, за все время пандемии скончались 225 325 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели.

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