В России за сутки выявили более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 33 740 человека.

Об этом стало известно сегодня, 19 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 060 752 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 015 случаях, за все время пандемии скончались 225 325 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достигнуть миллиона уже через две недели.