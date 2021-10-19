Заместитель директора петербургской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей

Заместитель директора петербургской компании жертвой банковских мошенников, которые выманили у него почти 10 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 октября в полицию обратился 67-летний мужчина, который работает замдиректором в «Атомэнергопроект». Он рассказал о том, что 28 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Злоумышленник сообщил о необходимости срочно снять денежные средства со счёта и положить их на резервный.

Мужчина перечислил на неустановленные счета 9 373 810 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионера из Выборга обманули почти на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.