Производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей

Производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей
Пожар случился в производственном здании. Фото: скриншот Google Maps

В Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в производственном здании.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме 70 на 5-й линии В.О. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 10:46. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в производственном здании происходило горение трех погонных метра проводки.

В 11:17 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили квартирный пожар на Пулковском шоссе.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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