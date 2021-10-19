Производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей

В Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в производственном здании.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме 70 на 5-й линии В.О. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 10:46. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в производственном здании происходило горение трех погонных метра проводки.

В 11:17 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили квартирный пожар на Пулковском шоссе.