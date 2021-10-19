Вымогательницу двух миллионов у Тарзана приговорили к пяти годам колонии

В понедельник, 18 октября, Таганский районный суд Москвы признал жительницу Краснодарского края Антонину Саввидис виновной в вымогательстве двух миллионов рублей у танцовщика и бодибилдера, мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Женщину осудили по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Отметим, что приговор вынесен с применением статьи 64 УК РФ, то есть, наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление.

Громкий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Согласно материалам уголовного дела, Антонина Саввидис потребовала у Сергея Глушко два миллиона рублей в обмен на молчание. В противном случае женщина грозилась распространить в интернете ролик интимного характера с участием Тарзана. Шантажистку задержали в ресторане, где они со знаменитостью договорились о встрече якобы для передачи денег.

Напомним, что о любовных похождениях мужа Наташи Королевой стало известно еще раньше. Слухи с такой скоростью распространись по Сети, что и Тарзану, и самой Королевой пришлось прокомментировать ситуацию. Сергей публично признал, что неверен супруге, а певица нашла в себе силы с достоинством выйти из неловкого положения.

Звезда объяснила поклонникам, что каждая пара рано или поздно проходит через кризисные моменты, и каждый справляется с трудностями как может. Артистка философски отметила, что японском слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один значит «разрушение», а второй – «шанс». Она убеждена, что проблема может стать началом чего-то нового и разводиться с супругом не собирается.

Сергей Глушко и Наташа Королева вместе уже почти 20 лет, из которых 18 — женаты. Звездные родители воспитывают 19-летнего сына Архипа.