Пожар в 11-комнатной коммуналке на Моховой тушили 15 спасателей

Пожар в 11-комнатной коммуналке на Моховой тушили 15 спасателей
Пожар случился на Моховой улице. Фото: скриншот Google Maps

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в 11-комнатнйо коммунальной квартире.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме №28 на улице Моховая. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 12:06. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в одно из комнат обгорела обстановка на площади 0,5 «квадрата».

В 12:44 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вентиляция вспыхнула в административном здании на Черниговской.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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