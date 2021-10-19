Вентиляция вспыхнула в административном здании на Черниговской

Вентиляция вспыхнула в административном здании на Черниговской
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Московском районе произошел пожар. Огонь разгорелся в вентиляции здания.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме 5 на улице Черниговская. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 11:05. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в административном здании происходило горение в вентиляции на площади 2 квадратных метра.

В 11:30 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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