Вентиляция вспыхнула в административном здании на Черниговской

В Московском районе произошел пожар. Огонь разгорелся в вентиляции здания.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме 5 на улице Черниговская. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 11:05. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в административном здании происходило горение в вентиляции на площади 2 квадратных метра.

В 11:30 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что производственное здание в Василеостровском районе тушили 15 спасателей.