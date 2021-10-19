Сотрудники зоопарка в Челябинске требуют наказать отравителя медведей

Сотрудники зоопарка Челябинска шокированы умышленным отравлением двух медведей – Маши и Степана. Теперь они требуют справедливого наказания для подозреваемого.

Об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ челябинского зоопарка Елена Пшеницына.

Она отметила, что зоопарк «может требовать только справедливого наказания за смерть наших питомцев».

По данным пресс-службы горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши.

«Это ужасно. У сотрудников шок, негодование, в голове не укладывается – зачем, за что и почему так с нашими животными поступить. Вопросов очень много, вариантов, почему это произошло, у нас нет», — приводит ее слова РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «жестокое обращение с животными».

Сейчас подозреваемый дает показания. Полиция вышла на его след, после того, как установила владельца сумки, которую нашли рядом с вольером, где содержались медведи. В сумке был отравленный мышьяком корм.

В результате отравления двое медведей погибли, один выжил и сейчас приходит в себя. Кроме того, по этой же причине скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ко Дню защиты детей для Хаарчаны починили вольер, в котором увеличили зону суши, сделали удобный спуск в воду, а также добавили природного камня.