Спасатели потушили магазин на улице Ефимова

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в магазине. Спасатели боролись с огнем около 20 минут.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме №3 на улице Ефимова. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 14:18. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в помещении магазина «Табакон» горела обстановка на площади 2 квадратных метров.

В 14:44 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в 11-комнатной коммуналке на Моховой тушили 15 спасателей.