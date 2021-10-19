Спасатели потушили магазин на улице Ефимова

Спасатели потушили магазин на улице Ефимова
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в магазине. Спасатели боролись с огнем около 20 минут.

Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме №3 на улице Ефимова. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 14:18. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в помещении магазина «Табакон» горела обстановка на площади 2 квадратных метров.

В 14:44 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в 11-комнатной коммуналке на Моховой тушили 15 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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