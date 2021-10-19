В Невском районе загорелась двушка

В Невском районе загорелась двушка
В пожаре никто не пострадал.  Фото: скрин Google.Maps

Очередной пожар произошел в Невском районе Северной столицы.

Сегодня, во вторник, 19 октября почти в пять часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: проспект Пятилеток дом 16 корпус 2. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Через 21 минуту пожар потушили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга произошел пожар в 11-комнатнйо коммунальной квартире. Возгорание случилось во вторник, 19 октября, в доме №28 на улице Моховая. Сигнал о ЧП поступил в пожарную часть в 12:06. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах. В одно из комнат обгорела обстановка на площади 0,5 «квадрата». В 12:44 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

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