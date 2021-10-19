Россия тратит на борьбу с эпидемией COVID-19 около 3,6 млрд рублей в день

Россия тратит на борьбу с эпидемией COVID-19 около 3,6 млрд рублей в день
Силуанов отметил, что даже в столь тяжелых условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи населению. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Россия во время текущего всплеска заболеваемости COVID-19 тратит на борьбу с эпидемией около 3,6 миллиарда рублей в день.

Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, при обычной обстановке на ковид тратилось около 2 миллиардов рублей в день. Однако сейчас при росте заболеваемости сумма увеличилась до 3,6 миллиарда в день.

Министр отметил, что даже в столь тяжелых условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи населению.

Власти как в прошлом, так и в этом году выделяли системе здравоохранения дополнительные средства. В этом году дополнительно направили более 80 миллиардов рублей. Сейчас Минфин вместе с Минздравом готовят предложения по выделению еще более 50 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила рост смертности от COVID-19 уровнем вакцинации.

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