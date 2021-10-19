По делу об убийстве россиянки в Грузии задержаны три человека

По делу об убийстве россиянки в Грузии задержаны три человека
27-летнюю россиянку расстреляли из огнестрельного оружия. Фото: pixabay

В Грузии полиция задержала трех подозреваемых в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, застреленной в Тбилиси.

Как сообщила пресс-служба МВД Грузии, по делу об умышленном убийстве по горячим следам задержали трех человек. Следствие выяснило, что один из них 18 октября расстрелял 27-летнюю россиянку из огнестрельного оружия. Пострадавшая погибла на месте.

По версии правоохранителей, после убийства мужчина скрылся с места преступления на машине своего знакомого, который знал о произошедшем. Позже он приехал домой к третьему фигуранту. Во время задержания мужчина сбросил с балкона ручную гранату в полицейских. Саперы ее обезвредили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде приманила ребенка сладостями.

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По делу об убийстве россиянки в Грузии задержаны три человека
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