По делу об убийстве россиянки в Грузии задержаны три человека

В Грузии полиция задержала трех подозреваемых в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, застреленной в Тбилиси.

Как сообщила пресс-служба МВД Грузии, по делу об умышленном убийстве по горячим следам задержали трех человек. Следствие выяснило, что один из них 18 октября расстрелял 27-летнюю россиянку из огнестрельного оружия. Пострадавшая погибла на месте.

По версии правоохранителей, после убийства мужчина скрылся с места преступления на машине своего знакомого, который знал о произошедшем. Позже он приехал домой к третьему фигуранту. Во время задержания мужчина сбросил с балкона ручную гранату в полицейских. Саперы ее обезвредили.

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