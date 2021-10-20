На проспекте Культуры в почтовом отделении открылся пункт вакцинации

В Петербурге на проспекте Культуры, 12 открылся новый пункт вакцинации. Привиться теперь можно в почтовом отделении. Подобные пункты планируют и дальше создавать, но по другим адресам почты. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Почты России.

Почта России продолжает прорабатывать вопрос об открытии пунктов вакцинации на территории почтовых отделений. На проспекте Культуры, 12 открылся один такой пункт.

«Пока это пробный формат взаимодействия с центром вакцинации Петербурга. Возможное открытие других аналогичных пунктов обсуждаем и прорабатываем совместно с центром вакцинации», — отмечают в пресс-службе Почты России.

В городе на данный момент активные 174 пункта вакцинации. Первый компонент препарата для защиты от коронавируса поставили 1 млн 621 тысяча 90 горожан, полностью курс прошли 1 млн 792 тысячи 435 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что доктор медицинских наук Ирина Шестакова считает, что возросшая смертность от осложнений COVID-19 связана с недостаточным уровнем вакцинированных в России.