На следующий неделе Facebook планирует сменить имя

На следующий неделе Facebook планирует сменить имя
На следующий неделе Facebook планирует сменить название. Фото: pixabay.com

Компания Facebook задумалась о смене названия на следующей неделе. Новое имя мессенджера будет отражать концепцию «метавселенной». Об этом сообщает Verge со ссылкой на свой источник.

Американская корпорация Facebook на следующей неделе планирует официально заявить о переименовании. Подробно об этом будет рассказано на конференции Connect 28 октября.

По мнению владельца Facebook Марка Цукерберга, новое название и позиция компании предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам населенного пункта.

Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть «Фейсбук» — лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началась процедура принудительного взыскания с Facebook 26 млн рублей штрафов, которые ввели за отказ руководства сети удалить запрещенную законами России информацию.

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