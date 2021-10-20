В Еврокубках сегодня проведут домашние матчи «Зенит» и «Спартак»

В Еврокубках сегодня проведут домашние матчи &#171;Зенит&#187; и &#171;Спартак&#187;
Петербургский "Зенит" сыграет с итальянским "Ювентусом" на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto

На сегодня для жителей России запланировано два матча футбольного клуба «Зенит» и «Спартак» в еврокубках, один из которых будет проходит в Санкт-Петербурге, другой — в Москве.

Домашние матчи запланированы сегодня в двух столицах России. Петербургский «Зенит» сыграет с итальянским «Ювентусом» на «Газпром Арене» в 22:00 по московскому времени. Петербургский клуб примет «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. У «Зенита» на данный момент 3-е место. После поражения от «Челси» команда с Северной столицы разгромила шведский «Мальмё».

Московский «Спартак» сыграет с английским «Лестером» в Лиге Европы, но в 17:30 по московскому времени. Матч пройдет на на стадионе Открытие Банк Арена.

Через две недели «Зенит» и «Спартак» сыграют с теми же соперниками в гостях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в ночь на 21 октября будут работать станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать на вход до 01:00.

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