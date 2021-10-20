В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Тюменской области вводят обязательные прививки для части граждан. Об этом заявила главный санврач региона Галина Шарухо.

Согласно документу, вакцинацию обязаны сделать учителя, воспитатели, медики, продавцы и спортсмены. Также привиться нужно госслужащим и работникам МФЦ. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора области.

В регионе обязательно вакцинироваться должны повара, официанты и представители сферы развлечений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медикам Северной столицы планируют выделить ещё 820 млн рублей на за работу с ковидными больными. Такие выплаты продлят до конца декабря. Деньги на эту меру социальной поддержки выделят из резервного фонда бюджета Петербурга. Так, на данный момент проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. Контроль за осуществлением выплат медикам возложат на вице-губернатора Олега Эргашева.