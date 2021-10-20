С QR-кодами можно будет бесплатно посетить музей «Полторы комнаты»

С QR-кодами можно будет бесплатно посетить музей &#171;Полторы комнаты&#187;
С QR-кодами можно будет бесплатно посетить музей "Полторы комнаты". Фото: Instagram/brodsky.online

QR-коды о прохождении полного курса вакцинации позволят бесплатно посетить музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. С 15 по 30 ноября жители и гости Санкт-Петербурга с помощью QR-кодов смогут организовать себе свободный вход в этот музей, о чем в своем Instagram сообщает сама организация.

С 15 ноября в связи постановлением городского правительства в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках в Санкт-Петербурге необходимо предъявлять QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медотвода от прививки. В связи с этим музей «Полторы комнаты» открыл бесплатный вход для граждан, имеющих такой специальный QR-код.

«Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 — сейчас это единственный способ бороться с вирусом. Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно», — сообщает организация музея.

Запись в музей на вторую половину ноября будет открыта с 1 числа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17 октября фонтаны в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» тихо, спокойно без торжеств ушли в «зимнюю спячку».

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