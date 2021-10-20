В СКР рассказали о разных видах маньяков

Убийцы-мстители убивают людей одной категории, вымещая на них боль своего прошлого. Фото: Baltphoto

Убийцы-мстители убивают людей одной категории, вымещая на них боль своего прошлого. Фото: Baltphoto

Замруководителя ГУ криминалистики Следственного комитета Росси Анатолий Сазонов рассказал, на какие виды маньяков делят криминалисты. Так, существует несколько видов: мстители, убийцы-миссионеры, серийные убийцы, сексуальные маньяки, пироманы и клептоманы.

Он отметил, что маньяков невозможно искоренить. Так, убийцы-миссионеры часто называют себя «санитарами природы», так как считают, что избавляют мир от «ненужных» и «несущих зло» людей. К ним относится ангарский маньяк Михаил Попков. На допросах он говорил, что в качестве жертв выбирал исключительно женщинами с асоциальным поведением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Сазонов обратил внимание, что убийцы-мстители убивают людей одной категории, вымещая на них боль своего прошлого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Торики мужчина убил пенсионерку.